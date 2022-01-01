Росія відправила на війну курсантів: СБУ здобула секретні карти та списки рашистів





Про це повідомляє пресслужба



Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів! Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування.



Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО.



Також серед здобутих документів СБУ виявила:



▪️талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;



▪️списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;



▪️паспорти громадян рф, військові квитки тощо.



Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто путіна для міжнародних судів.



Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.Про це повідомляє пресслужба СБУ Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів! Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування.Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО.Також серед здобутих документів СБУ виявила:▪️талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;▪️списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;▪️паспорти громадян рф, військові квитки тощо.Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто путіна для міжнародних судів.Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть.

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