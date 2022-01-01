Росія відправила на війну курсантів: СБУ здобула секретні карти та списки рашистів
Сьогодні, 10:41
Карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів! Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування.
Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО.
Також серед здобутих документів СБУ виявила:
▪️талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
▪️списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
▪️паспорти громадян рф, військові квитки тощо.
Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто путіна для міжнародних судів.
Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів! Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування.
Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО.
Також серед здобутих документів СБУ виявила:
▪️талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
▪️списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
▪️паспорти громадян рф, військові квитки тощо.
Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів рашистів та особисто путіна для міжнародних судів.
Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 10:41
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