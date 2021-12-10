По пальне на тракторі: АЗС відмовляються наливати бензин у каністри. ВІДЕО

По пальне на тракторі: АЗС відмовляються наливати бензин у каністри. ВІДЕО
Волиняни нарікають, що обмеження щодо купівлі пального стосуються не лише його кількості. На заправках не продають бензин у каністри. Для тих, хто хоче просто придбати його про запас, – це ще пів біди. А ось чи не доведеться селянам, у яких якраз посівна, по пальне приїздити на тракторі?

Про це пише 12 канал.

Гуркіт тракторів і польові роботи в розпалі! Чи не в кожному селі люди вже вигнали техніку на поля. Селянин Віталій Вегера каже: у нього тракторець невеликий, бо ж із дружиною сіяти багато цьогоріч не планують.

«Та ми вже люди похилого віку, то свої паї здали в товариство «Україна Баїв». Користуємось кількома сотками городу, то нам хватає», – каже Віталій Вегера.

Та от коли поїхав по пальне для посівної – повернувся з порожньою каністрою. «Їздив на заправку, в бак дають 20 літрів, у каністру не можна заправитися», – скаржиться чоловік.

Про обмеження щодо кількості пального волинянам відомо ще з перших днів війни, однак про те, що придбати його у каністри не можна, жодна мережа заправок не повідомляла.

На заправці підтверджують: пальне дійсно продадуть лише в бак.

«Тільки по документах заправляємо – теробороні наприклад. А так то взагалі заборонено зараз», – заявляє працівник заправки.

Бо пального нині не вистачає. Тож і обмеження тут щодо його кількості на усі види: 20-30 літрів.

Обмеження щодо кількості на всі види пального ввела ще одна мережа заправок. Втім, тут немає значення, як його купують – у бак чи в каністру.

«Якщо бачимо, що машина заправилася 20 літрів і додатково хочуть, то так ні. Ми ж бачимо, що це одна й та сама машина. А якщо тільки в каністру, не в бак, то чому ні», – кажуть тут.

У каністру можуть не продати, хіба якщо вона пластикова, а не металева. Бо це заборонено нормами. Таку ж позицію озвучують у ще одній мережі заправок.

Ще одна мережа заправок, з якою нам вдалося сконтактувати онлайн, запевняє, що поки продають пальне і в металеві, і в пластикові каністри. Аби вони були призначені для бензину. Наразі кожна АЗС самотужки визначає обмеження щодо кількості чи способу продажу. То ж якщо не вдалося заправитися в каністри на одній заправці, спробуйте придбати його на іншій. Або ж – робіть, як Віталій.

«То така справа, можна і з бака злити», – впевнений чоловік.

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Теги: Волинь, посівна, пальне
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