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Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині

Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Вінниччині.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Є ракетний удар по Вінниччині. Але звертаюсь до усіх: не допомагайте ворогу. Не публікуйте у соцмережах – де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - сказав він.

Борзов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці.

"Якщо ви знайшли підозрілій предмет – не підходьте та не чіпайте. Телефонуйте на 101 або 102. Випадки таких знахідок почастішали", - зазначив Борзов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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