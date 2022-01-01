Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині
Сьогодні, 11:38
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Вінниччині.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"Є ракетний удар по Вінниччині. Але звертаюсь до усіх: не допомагайте ворогу. Не публікуйте у соцмережах – де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - сказав він.
Борзов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці.
"Якщо ви знайшли підозрілій предмет – не підходьте та не чіпайте. Телефонуйте на 101 або 102. Випадки таких знахідок почастішали", - зазначив Борзов.
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Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"Є ракетний удар по Вінниччині. Але звертаюсь до усіх: не допомагайте ворогу. Не публікуйте у соцмережах – де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - сказав він.
Борзов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці.
"Якщо ви знайшли підозрілій предмет – не підходьте та не чіпайте. Телефонуйте на 101 або 102. Випадки таких знахідок почастішали", - зазначив Борзов.
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