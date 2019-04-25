У Луцьк переїжджає виш із Донеччини





Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.



Інформують, що наразі триває юридичне оформлення діяльності університету на Волині, однак перші фахівці із Донецької області вже прибули до Луцька. Релокація університету відбувається через воєнні дії, які відбуваються на сході країни.



Зауважують також, що з початку воєнного стану ВНУ імені Лесі Українки та ЛНТУ проводять безкоштовні заняття української мови для внутрішньо переселених осіб та усіх охочих волинян.

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