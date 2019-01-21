На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника

На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника
Парафія Рівноапостольної княгині Ольги села Майдан-Липненський, що на Маневиччині, змінила юрисдикцію та перейшла з УПЦ (МП) до Православної церкви України.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Інформують, що віряни провели збори, на яких майже одностайно проголосували за перехід. З таким рішенням громада звернулася в Управління єпархії.

За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.

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Теги: ПЦУ, церква, парафія, перехід
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