На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника
Сьогодні, 12:33
Парафія Рівноапостольної княгині Ольги села Майдан-Липненський, що на Маневиччині, змінила юрисдикцію та перейшла з УПЦ (МП) до Православної церкви України.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Інформують, що віряни провели збори, на яких майже одностайно проголосували за перехід. З таким рішенням громада звернулася в Управління єпархії.
За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Інформують, що віряни провели збори, на яких майже одностайно проголосували за перехід. З таким рішенням громада звернулася в Управління єпархії.
За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.
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