На Волині парафія перейшла у ПЦУ без священника





Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.



Інформують, що віряни провели збори, на яких майже одностайно проголосували за перехід. З таким рішенням громада звернулася в Управління єпархії.



За повідомленням декана протоієрея Андрія Закидальського, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія Рівноапостольної княгині Ольги села Майдан-Липненський, що на Маневиччині, змінила юрисдикцію та перейшла з УПЦ (МП) до Православної церкви України.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Інформують, що віряни провели збори, на яких майже одностайно проголосували за перехід. З таким рішенням громада звернулася в Управління єпархії.За повідомленням декана протоієрея, парафія возз’єдналася з Православною церквою України без священника.

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