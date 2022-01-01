«Вбивці замітають сліди»: у Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії





Про це



«Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців», — вказано у повідомленні.



Саме тому, мовляв, Росія не поспішає давати «зелене світло» місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.



«Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачищення місцевих та терористів "ДНР"», — пише міськрада.



Окупанти збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих внаслідок російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.



Останній багато років з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.



«Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті», — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



І додає, що моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо, а новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів, додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. За попередніми оцінками, там загинули щонайменше 5 тисяч людей.Про це повідомила Маріупольська міська рада.«Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців», — вказано у повідомленні.Саме тому, мовляв, Росія не поспішає давати «зелене світло» місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.«Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачищення місцевих та терористів "ДНР"», — пише міськрада.Окупанти збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих внаслідок російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоністОстанній багато років з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.«Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті», — заявив мер МаріуполяІ додає, що моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо, а новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів, додав він.

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