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У Вугледарі рашисти обстріляли місце роздачі гумдопомоги із реактивної артилерії

У Вугледарі рашисти обстріляли місце роздачі гумдопомоги із реактивної артилерії
Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своїх соцмережах.

За його словами, вже відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

«Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі.

Прощення винним не буде», – написав Кириленко.


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Теги: Вухледар, розстріл, гуманітарна допомога, реактивна артилерія
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