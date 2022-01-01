У Вугледарі рашисти обстріляли місце роздачі гумдопомоги із реактивної артилерії
Сьогодні, 12:43
Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своїх соцмережах.
За його словами, вже відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.
«Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі.
Прощення винним не буде», – написав Кириленко.
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Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своїх соцмережах.
За його словами, вже відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.
«Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі.
Прощення винним не буде», – написав Кириленко.
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