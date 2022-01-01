Перехоплення СБУ: російські школярі просять швидше вбивати українців
Сьогодні, 14:11
Які листи пишуть українські діти нашим воїнам? Дякують за захист, бажають сил і здоров’я, вірять у перемогу та мир.
А чого бажають російські школярі? Смерті для українців, про це свідчать розмови, які вдалося перехопити СБУ.
«Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой», – так пише сестра своєму братові-окупанту.
А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її «крысообразная».
«Пошли они на хер эти люди», – відповідає йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту «народа-асвабадітєля».
«Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?
І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Або ж – здатися в полон, і тоді залишитись живим та нарешті зайнятись вихованням сестри – щоб вона виросла, не вбираючи в себе всю ненависть російської пропаганди», – йдеться у повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці.
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А чого бажають російські школярі? Смерті для українців, про це свідчать розмови, які вдалося перехопити СБУ.
«Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой», – так пише сестра своєму братові-окупанту.
А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її «крысообразная».
«Пошли они на хер эти люди», – відповідає йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту «народа-асвабадітєля».
«Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?
І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Або ж – здатися в полон, і тоді залишитись живим та нарешті зайнятись вихованням сестри – щоб вона виросла, не вбираючи в себе всю ненависть російської пропаганди», – йдеться у повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці.
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