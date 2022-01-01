Чоловік з Ірану намагався провезти наркотики через Волинську митницю

Чоловік з Ірану намагався провезти наркотики через Волинську митницю
У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" службовий пес допоміг митникам та прикордонникам упередити переміщення через державний кордон речовини сіро-зеленого кольору, схожої на канабіс.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Інформують, що загалом понад 18 грам брутто отрути намагався приховати громадянин Ірану, який виїжджав з України власним легковим авто. Два невеликих згортки наркотичної речовини були виявлені серед особистих речей у барсетці, ще один великий пакунок - у дорожній сумці.

Речовини вилучили та передали на експертизу. Правоохоронцям за підслідністю надіслали повідомлення про вчинення правопорушення, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди).

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Теги: Іран, канабіс, Волинська митниця
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