Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ

В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води. Через активні бойові дії в низці регіонів перебиті водогони, відсутні реагенти для очищення водопровідної води, а також немає можливості завезти бутильовану питну воду.У таких умовах люди змушені користуватися потенційно небезпечною водою з системи централізованого водопостачання, брати воду з колодязів, придомових свердловин, річок тощо.Невідомо, чи ця вода достатньо чиста та придатна для споживання й приготування їжі. Тому важливо її очистити самостійно в домашніх умова.Про те, як зробити воду безпечною для вживання, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.Перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом. Для цього потрібно набрати половину або ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання. Після цього потрібно оцінити воду за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття. Також вода не повинна бути забарвленою: подивіться на воду в білому посуді або в прозорому посуді на білому фоні. Далі можна приступати до її знезараження.. Це найнадійніший спосіб знезараження води в умовах виживання.Варто кип'ятити воду протягом мінімум 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад, який зібрався на дні. Чим довше ви кип’ятите воду, тим більше патогенів буде знищено. Зберігайте кип’ячену воду в закритій тарі. За можливості, відстояну кип’ячену воду варто додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води.Якщо немає можливості термічно знезаразити воду, можна це зробити хімічними речовинами.. Існують спеціальні препарати з вмістом активного хлору у вигляді таблеток. Кілька пігулок та 30-60 хвилин очікування, поки вони розчиняться у воді, — і можете споживати. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та мають великий термін придатності. Проте слід уважно вивчити інструкцію, на який об’єм води такий засіб розрахований.. Якщо спеціальних таблеток з хлором немає, то можна використати інші речовини, наприклад, спиртовий розчин йоду. Використовуйте цей метод у крайніх випадках! На літр води достатньо 3-4 крапель. Перш ніж пити, почекайте пів години-годину. Така вода буде мати характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Людям з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду. І знов, якщо є можливість, після знезараження йодом слід профільтрувати воду через побутовий фільтр.. Вона підійде для очищення води у невеликих об’ємах. Так, для знезараження 1 літру потрібно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків, щоб вода стала блідо-рожевого кольору. Вода яскраво-рожевого відтінку може призвести до подальших проблем із кишківником. Потрібно відстояти розчин пів години, а потім акуратно процідити (або пропустити через побутовий фільтр), залишивши осад на дні тари.. Цей метод дозволяє прибрати неприємний запах води та незначні домішки і шкідливі речовини. На літр води потрібно 5 таблеток, які краще подрібнити (для збільшення активної площі). Подрібнене вугілля потрібно загорнути в марлю або іншу тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду. Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 8 годин.