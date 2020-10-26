На Волинь надійшли кошти для виплати субсидій

У Волинську область надійшло 381,2 млн гривень для здійснення соціальних виплат у квітні.Про це повідомив начальник Волинської ОВА«Незважаючи на військовий стан, держава робить усе можливе, аби громадяни отримали належні їм соціальні виплати, житлові субсидії і пенсії», – зазначив очільник області.Зокрема кошти, що надійшли, будуть спрямовані на оплату житлово-комунальних послуг (субсидії та пільги), а також соціальних виплат.Наразі вони уже направленні в райони та міста області. Невдовзі гроші будуть зараховані на банківські рахунки людей та виплачені через Укрпошту.