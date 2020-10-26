На Волинь надійшли кошти для виплати субсидій

На Волинь надійшли кошти для виплати субсидій
У Волинську область надійшло 381,2 млн гривень для здійснення соціальних виплат у квітні.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Незважаючи на військовий стан, держава робить усе можливе, аби громадяни отримали належні їм соціальні виплати, житлові субсидії і пенсії», – зазначив очільник області.

Зокрема кошти, що надійшли, будуть спрямовані на оплату житлово-комунальних послуг (субсидії та пільги), а також соціальних виплат.

Наразі вони уже направленні в райони та міста області. Невдовзі гроші будуть зараховані на банківські рахунки людей та виплачені через Укрпошту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, субсидії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок
Сьогодні, 16:57
На Волинь надійшли кошти для виплати субсидій
Сьогодні, 16:29
До Луцька тимчасово переїжджає ще один виш
Сьогодні, 16:15
Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ
Сьогодні, 15:42
Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
Як волинянам під час карантину оформити субсидію Як волинянам під час карантину оформити субсидію
26 жовтень, 2020, 11:33
Розповіли, чи виплатять волинянам пільги та субсидії Розповіли, чи виплатять волинянам пільги та субсидії
26 березень, 2020, 15:15
На Волині автоматично перерахують житлові субсидії На Волині автоматично перерахують житлові субсидії
22 лютий, 2020, 17:41
Волинянам розповіли про тонкощі монетизації субсидій Волинянам розповіли про тонкощі монетизації субсидій
17 січень, 2020, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок
Сьогодні, 16:57
 0
На Волинь надійшли кошти для виплати субсидій
Сьогодні, 16:29
 0
До Луцька тимчасово переїжджає ще один виш
Сьогодні, 16:15
 0
Як знезаразити воду: рекомендації від МОЗ
Сьогодні, 15:42
 0
Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8