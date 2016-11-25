Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони





Про це



Уряд вніс до постанови від 29 грудня 2021 року № 1448 «Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 10, ст. 516) зміни.



Раніше члени добровольчих формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю. Тепер їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.



Так, згідно з документом:



- стрілецька зброя – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;



- інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволеної зброї для членів добровольчих формувань територіальних громад.Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 5 квітня 2022 року № 403.Уряд вніс до постанови від 29 грудня 2021 року № 1448 «Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 10, ст. 516) зміни.Раніше члени добровольчих формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю. Тепер їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.Так, згідно з документом:- стрілецька зброя – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;- інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

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