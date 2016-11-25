Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони

Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони
Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволеної зброї для членів добровольчих формувань територіальних громад.

Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 5 квітня 2022 року № 403.

Уряд вніс до постанови від 29 грудня 2021 року № 1448 «Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 10, ст. 516) зміни.

Раніше члени добровольчих формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю. Тепер їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.

Так, згідно з документом:

- стрілецька зброя – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;

- інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тероборона, зброя, уряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Паралімпійський чемпіон з Волині продає своє «золото», щоб допомогти ЗСУ
Сьогодні, 18:34
Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок
Сьогодні, 18:07
Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони
Сьогодні, 17:33
Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок
Сьогодні, 16:57
На Волинь надійшли кошти для виплати субсидій
Сьогодні, 16:29
Схожі новини
На Рівненщині заборонили членам тероборони безпідставно носити зброю та хизуватися нею На Рівненщині заборонили членам тероборони безпідставно носити зброю та хизуватися нею
01 квітень, 11:37
У Луцьку хочуть, щоб врегулювали питання носіння зброї цивільними У Луцьку хочуть, щоб врегулювали питання носіння зброї цивільними
25 листопад, 2016, 15:13
Грошова допомога переселенцям: Мінфін оприлюднив деталі програм підтримки Грошова допомога переселенцям: Мінфін оприлюднив деталі програм підтримки
28 березень, 02:29
Уряд проплатив авансом квітневі пенсії Уряд проплатив авансом квітневі пенсії
26 березень, 01:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра, 7 березня, припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 18:45
 0
Паралімпійський чемпіон з Волині продає своє «золото», щоб допомогти ЗСУ
Сьогодні, 18:34
 0
Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок
Сьогодні, 18:07
 0
Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони
Сьогодні, 17:33
 0
Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8