Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок





Захист Єпіфановича спробував оскаржити такий вирок, але апеляційний суд вирішив залишити рішення суду першої інстанції без змін.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця прокуратури області Наталка Мурахевич.



За її словами, рішення щодо апеляційної скарги суд прийняв сьогодні, 6 квітня, підтримавши позицію прокуратури та залишивши покарання без змін.



Зауважимо, що окрім позбавлення волі, чоловіка позбавили права керування автомобілем на три роки. Окрім того, суд першої інстанції повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії, стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати. За словами Наталі Мурахевич, ці 600 тисяч уже стягнені.



Нагадаємо, аварія за участю екскерівника карного розшуку тоді ще міліції Луцька Геннадія Єпіфановича Олег Мирошников та 32-річна пасажирка Софія Швець загинули на місці, її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації. Винуватця затримали на місці ДТП. Результати експертизи того дня показали, що експравоохоронець був напідпитку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У серпні минулого року суд виніс вирок колишньому очільнику карного розшуку Луцька Геннадію Єпіфановичу . Його засудили до дев'яти з половиною років позбавлення волі через вчинення смертельної ДТП у стані сп’яніння, у результаті якої загинули двоє людей – таксист та його пасажирка.Захистспробував оскаржити такий вирок, але апеляційний суд вирішив залишити рішення суду першої інстанції без змін.Про це у коментарірозповіла речниця прокуратури областіЗа її словами, рішення щодо апеляційної скарги суд прийняв сьогодні, 6 квітня, підтримавши позицію прокуратури та залишивши покарання без змін.Зауважимо, що окрім позбавлення волі, чоловіка позбавили права керування автомобілем на три роки. Окрім того, суд першої інстанції повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії, стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати. За словами Наталі Мурахевич, ці 600 тисяч уже стягнені.Нагадаємо, аварія за участю екскерівника карного розшуку тоді ще міліції Луцька Геннадія Єпіфановича трапилася 21 лютого 2019 року на автодорозі Луцьк – Маневичі . Єпіфанович на Мерседесі врізався у машину таксі. 44-річний водій таксіта 32-річна пасажирказагинули на місці, її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації. Винуватця затримали на місці ДТП. Результати експертизи того дня показали, що експравоохоронець був напідпитку.

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