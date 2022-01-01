Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок
Сьогодні, 18:07
Російські окупанти 6 квітня обстріляли місто Сєвєродонецьк на Луганщині, у результаті чого загорілися 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - повідомив Гайдай.
За словами Гайдая, рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Кількість жертв наразі встановлюється.
Гайдай додав, що росіяни також обстріляли 6 квітня цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.
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Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - повідомив Гайдай.
За словами Гайдая, рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Кількість жертв наразі встановлюється.
Гайдай додав, що росіяни також обстріляли 6 квітня цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.
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