Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок





Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - повідомив Гайдай.



За словами Гайдая, рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Кількість жертв наразі встановлюється.



Гайдай додав, що росіяни також обстріляли 6 квітня цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти 6 квітня обстріляли місто Сєвєродонецьк на Луганщині, у результаті чого загорілися 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.Про це голова Луганської обласної військової адміністрації"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - повідомив Гайдай.За словами Гайдая, рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Кількість жертв наразі встановлюється.Гайдай додав, що росіяни також обстріляли 6 квітня цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.

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