У Луцьку завтра, 7 квітня, припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 18:45
Згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міськради та наказу ДКП «Луцьктепло» подача опалення припиняється завтра, 7 квітня.
Про це повідомляє «Луцьктепло».
На період переведення котелень підприємства із зимового режиму на літній – режим надання послуги з постачання гарячої води, – тимчасово подачу гарячої води буде припинено.
У підприємстві «Луцьктепло» зауважують, що у випадку необхідності та у разі звернення будуть готові відновити опалення для медичних закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Луцьктепло».
На період переведення котелень підприємства із зимового режиму на літній – режим надання послуги з постачання гарячої води, – тимчасово подачу гарячої води буде припинено.
У підприємстві «Луцьктепло» зауважують, що у випадку необхідності та у разі звернення будуть готові відновити опалення для медичних закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які гуртки доступні на Волині для дітей з інших регіонів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
Де завтра, 7 квітня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку завтра, 7 квітня, припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 18:45
Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок
Сьогодні, 18:07
Медіа