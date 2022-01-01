Які гуртки доступні на Волині для дітей з інших регіонів. ВІДЕО

Які гуртки доступні на Волині для дітей з інших регіонів. ВІДЕО
З 24 лютого на Волинь приїхали 2 387 дітей, з регіонів, де ідуть бойові дії. Нині в області для них доступні заняття в усіх гуртках позашкільної освіти.

Про це розповіла Суспільному керівниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна.

320 дітей обрали для себе заняття в еколого-натуралістичних гуртках.

Скільки неповнолітніх, які приїхали з інших регіонів, займаються в гуртках естетичного виховання та технічної творчості, каже головна освітянка, ще не рахували.

Гуртки для дітей нині діють майже в усіх містах області. Щодня в Центрі позашкільної освіти у Ківерцях проводять заняття за різними профілями: природознавство, хореографія та вокал.

До занять танцями днями долучилися дві сестри, які приїхали на Волинь з Харкова. "Щоб діти не сиділи вдома, а були в режимі, вирішили привести їх на танці, тому що у Харкові усі чимось займались, був якийсь режим. Хочемо, щоб вони почали займатися", — розповіла мама дівчаток, вимушена переселенка Ольга Михайленко.

Також у Центрі позашкільної освіти працюють гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, початкового технічного моделювання, конструювання повітряних змій, вишивання, в’язання гачком та спицями.

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Теги: Волинь, гуртки
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