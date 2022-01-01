ЗСУ звільнили від окупантів село на Херсонщині: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00





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Окупанти перегруповуються та ведуть розвідку, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів на Південнобузькому напрямку та закріпитись на адмінкордонах Херсонської області.



Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.



На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив.



Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізниці. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (рф) у Куп’янськ.



На Донецькому та Луганському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.



В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав. Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.



На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.



В результаті наступальних дій підрозділів ЗСУ ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України щоб отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Окупанти перегруповуються та ведуть розвідку, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів на Південнобузькому напрямку та закріпитись на адмінкордонах Херсонської області.Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив.Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізниці. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (рф) у Куп’янськ.На Донецькому та Луганському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав. Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.В результаті наступальних дій підрозділів ЗСУ ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.

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