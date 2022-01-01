Де завтра, 7 квітня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 7 квітня, деякі вулиці Луцька залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 17:00 - вул. Березова, вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Щаслива, вул. Поштова, вул. Дачна, пров. Слави, пров. Приміський.
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 17:00 - вул. Березова, вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Щаслива, вул. Поштова, вул. Дачна, пров. Слави, пров. Приміський.
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