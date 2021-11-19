Паралімпійський чемпіон з Волині продає своє «золото», щоб допомогти ЗСУ

Паралімпійський чемпіон з Волині продає своє «золото», щоб допомогти ЗСУ
Паралімпійський чемпіон з Волині Анатолій Шевчик продає «золоту» медаль, щоб допомогти Збройним Силам України та людям, які зазнали збройної агресії зі сторони РФ.

Про це інформують на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.

Перший заступник Камінь-Каширського міського голови, дворазовий паралімпійський чемпіон 2004 та 2008 років, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року Анатолій Шевчик оголошує благодійний аукціон своєї першої "золотої" медалі.

«Ця нагорода є безцінною для мене, проте вважаю, що сьогодні вона потрібніша Україні. Щиро вірю, що медаль допоможе здобути перемогу нашим Збройним Сила України, як тоді мені, у 2004 році в Афінах», - зазначає Анатолій Васильович.

Публічні торги будуть відбуватися у коментарях під дописом, на сторінці Камінь-Каширської міської ради та триватимуть до 25 квітня 2022 року.

Учасникам потрібно залишати свою ставку та слідкувати за тим, хто дав більше. Стартова ціна - 50 тисяч гривень.

Також протягом аукціону будуть вітатися всі благодійні внески, які ви можете надсилати на номер карти – 4246 0010 0177 7964.

Отримувач: АТ КБ "ПриватБанк" громадської організації "Федерація футболу Камінь-Каширського району".

«Після закінчення аукціону публічно прозвітуємо про зібрані кошти, усі вони будуть передані на потреби нашої армії, а також людям, які сьогодні опинилися у біді через вторгнення рашистів», - йдеться у дописі.


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Теги: паралімпійський чемпіон, Волинь, Анатолій Шевчик, аукціон, золота медаль
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