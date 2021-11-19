Паралімпійський чемпіон з Волині продає своє «золото», щоб допомогти ЗСУ

Анатолій Шевчик продає «золоту» медаль, щоб допомогти Збройним Силам України та людям, які зазнали збройної агресії зі сторони РФ.



Про це інформують на



Перший заступник Камінь-Каширського міського голови, дворазовий паралімпійський чемпіон 2004 та 2008 років, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року Анатолій Шевчик оголошує благодійний аукціон своєї першої "золотої" медалі.



«Ця нагорода є безцінною для мене, проте вважаю, що сьогодні вона потрібніша Україні. Щиро вірю, що медаль допоможе здобути перемогу нашим Збройним Сила України, як тоді мені, у 2004 році в Афінах», - зазначає Анатолій Васильович.



Публічні торги будуть відбуватися у коментарях під дописом, на сторінці Камінь-Каширської міської ради та триватимуть до 25 квітня 2022 року.



Учасникам потрібно залишати свою ставку та слідкувати за тим, хто дав більше. Стартова ціна - 50 тисяч гривень.



Також протягом аукціону будуть вітатися всі благодійні внески, які ви можете надсилати на номер карти – 4246 0010 0177 7964.



Отримувач: АТ КБ "ПриватБанк" громадської організації "Федерація футболу Камінь-Каширського району".



«Після закінчення аукціону публічно прозвітуємо про зібрані кошти, усі вони будуть передані на потреби нашої армії, а також людям, які сьогодні опинилися у біді через вторгнення рашистів», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Паралімпійський чемпіон з Волиніпродає «золоту» медаль, щоб допомогти Збройним Силам України та людям, які зазнали збройної агресії зі сторони РФ.Про це інформують на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.Перший заступник Камінь-Каширського міського голови, дворазовий паралімпійський чемпіон 2004 та 2008 років, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року Анатолій Шевчик оголошує благодійний аукціон своєї першої "золотої" медалі.«Ця нагорода є безцінною для мене, проте вважаю, що сьогодні вона потрібніша Україні. Щиро вірю, що медаль допоможе здобути перемогу нашим Збройним Сила України, як тоді мені, у 2004 році в Афінах», - зазначає Анатолій Васильович.Публічні торги будуть відбуватися у коментарях під дописом, на сторінці Камінь-Каширської міської ради та триватимуть до 25 квітня 2022 року.Учасникам потрібно залишати свою ставку та слідкувати за тим, хто дав більше. Стартова ціна - 50 тисяч гривень.Також протягом аукціону будуть вітатися всі благодійні внески, які ви можете надсилати на номер карти – 4246 0010 0177 7964.Отримувач: АТ КБ "ПриватБанк" громадської організації "Федерація футболу Камінь-Каширського району".«Після закінчення аукціону публічно прозвітуємо про зібрані кошти, усі вони будуть передані на потреби нашої армії, а також людям, які сьогодні опинилися у біді через вторгнення рашистів», - йдеться у дописі.

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