Погода у Луцьку на завтра, 7 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 7 квітня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 8° тепла, вдень 16-17° тепла.
Народний прогноз погоди: 7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. "На Благовіщення весна зиму поборола", - вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман - до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо Благовіщення холодне - слід чекати сорок ранкових морозів. На Благовіщення гроза - до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве - бути літу грозовому; відлига - багато морозів попереду. Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна рання буде. Для рибалок це хороший день - на Благовіщення риба добре клює.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 8° тепла, вдень 16-17° тепла.
Народний прогноз погоди: 7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. "На Благовіщення весна зиму поборола", - вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман - до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо Благовіщення холодне - слід чекати сорок ранкових морозів. На Благовіщення гроза - до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве - бути літу грозовому; відлига - багато морозів попереду. Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна рання буде. Для рибалок це хороший день - на Благовіщення риба добре клює.
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