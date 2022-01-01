Погода у Луцьку на завтра, 7 квітня

Завтра, 7 квітня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура вночі 8° тепла, вдень 16-17° тепла.Народний прогноз погоди: 7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. "На Благовіщення весна зиму поборола", - вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман - до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо Благовіщення холодне - слід чекати сорок ранкових морозів. На Благовіщення гроза - до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве - бути літу грозовому; відлига - багато морозів попереду. Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна рання буде. Для рибалок це хороший день - на Благовіщення риба добре клює.