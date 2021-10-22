В Італії спалили віллу російського пропагандиста Соловйова

В Італії спалили віллу російського пропагандиста Соловйова
В Італії невідомі спалили віллу на озері Комо, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Про це повідомило агентство Ansa, передає ТСН.

За даними видання, пожежа виникла рано-вранці. Для розпалювання вогню було використано шини. Йдеться про віллу в Ловено (Менаджо)

"Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією", — зазначає Ansa.

Крім того, на озері Комо постраждала ще одна вілла Соловйова у П'янелло-дель-Ларіо. У ній також були шини, які підпалили, а зовнішні стіни будинку облили фарбою. Також на стінах Соловйову залишили послання – написи проти самого пропагандиста та російської війни в Україні. Загалом у два будинки було занесено понад 50 покришок. Справа розслідується карабінерами командування провінції Комо.

В Італії спалили віллу російського пропагандиста Соловйова

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Теги: Соловйов, Італія, вілла
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