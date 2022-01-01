Господині з Угринова готують вареники для українських воїнів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



«Думаємо, щоб швидше закінчилась війна і щоб всі, хто пішов, повернулись живими додому. І ми дуже раді їм допомогти, щоб вони основне не були голодні», – міркують жінки.



Щодня на кухні працює більше десятка господинь. Ліплять по 15-20 відер вареників у день.



«Продукти приносимо з дому деякі, і підприємці наші допомагають», – каже Ірина Щерба, яка теж ліпить вареники.



Хоч наліпили вже тисячі вареників, руки, кажуть, не стомлюються, адже хлопцям точно складніше. Також для військових печуть пиріжки та запашні булочки.



Свіжу випічку та вареники господині щодня відправляють на передову. Тож працюють, доки не приїде водій по смаколики. І ліпитимуть, запевняють, доки не отримають звістку про перемогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із перших днів російської агресії згуртувалися й усі волинські господині. Вони щодня готують смаколики для українських захисників. Не виняток і жительки Угринова. Кажуть, з рахунку збилися на першій тисячі вареників, утім, ліпитимуть, доки не отримають звістки про перемогу.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу «Думаємо, щоб швидше закінчилась війна і щоб всі, хто пішов, повернулись живими додому. І ми дуже раді їм допомогти, щоб вони основне не були голодні», – міркують жінки.Щодня на кухні працює більше десятка господинь. Ліплять по 15-20 відер вареників у день.«Продукти приносимо з дому деякі, і підприємці наші допомагають», – каже, яка теж ліпить вареники.Хоч наліпили вже тисячі вареників, руки, кажуть, не стомлюються, адже хлопцям точно складніше. Також для військових печуть пиріжки та запашні булочки.Свіжу випічку та вареники господині щодня відправляють на передову. Тож працюють, доки не приїде водій по смаколики. І ліпитимуть, запевняють, доки не отримають звістку про перемогу.

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