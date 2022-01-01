Українські захисники на сході відбили три атаки ворога і знищили майже 60 окупантів

Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.Зазначають, що українські захисники знищили:особового складу – до 60;танків – 3;БМП – 1;міномет з розрахунком – 1;АТ – 6;літаків – 1.«"Демілітаризація» рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку», - йдеться в дописі.