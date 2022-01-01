Українські захисники на сході відбили три атаки ворога і знищили майже 60 окупантів
Сьогодні, 21:30
Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.
Зазначають, що українські захисники знищили:
особового складу – до 60;
танків – 3;
БМП – 1;
міномет з розрахунком – 1;
АТ – 6;
літаків – 1.
«"Демілітаризація» рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку», - йдеться в дописі.
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Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.
Зазначають, що українські захисники знищили:
особового складу – до 60;
танків – 3;
БМП – 1;
міномет з розрахунком – 1;
АТ – 6;
літаків – 1.
«"Демілітаризація» рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку», - йдеться в дописі.
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