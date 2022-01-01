«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу

«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу
На території Дарницького лісопаркового господарства висадили 5 тисяч сіянців ялини. Загалом зусиллями міських служб лише сьогодні висадили близько півгектара нового лісу.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що це дуже важлива робота для відновлення київських лісів.

«Київські лісопаркові господарства активно допомагають Збройним силам України, надаючи деревину, пиломатеріали, зокрема для зведення захисних споруд. Одночасно ми відновлюємо зелені території. На сьогодні в столичних лісах вже висадили понад 40 тис сіянців лісових порід дерев», – пояснив Петро Пантелеєв.

За інформацією КО «Київзеленбуд», через агресію РФ, зараз немає можливості дістатися до всіх ділянок, де раніше були заплановані висадження. Однак, як тільки буде можливість, лісівники забезпечать повноцінне відновлення «легень» міста.

Відпочатку весняного сезону в столиці вже висадили близько 300 дерев і понад 350 кущів.

«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу
«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу
«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу
«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу
«Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу

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Теги: Ліс, Київ
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