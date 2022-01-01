У війні з окупантами загинув захисник із Волині
Сьогодні, 23:01
У війні з Росією загинув волинянин Володимир Балюк.
Про це повідомила директорка місцевого ліцею Євдокія Романюк у Фейсбуці.
Відомо, що чоловік жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
«Він боронив країну та її громадян. Бився за свободу та територіальну цілісність нашої держави! Він Герой,який віддав своє життя за кожного із нас.
Це велика втрата для рідних, для всіх нас, хто пам'ятає його завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі», - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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Про це повідомила директорка місцевого ліцею Євдокія Романюк у Фейсбуці.
Відомо, що чоловік жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
«Він боронив країну та її громадян. Бився за свободу та територіальну цілісність нашої держави! Він Герой,який віддав своє життя за кожного із нас.
Це велика втрата для рідних, для всіх нас, хто пам'ятає його завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі», - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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