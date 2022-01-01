У війні з окупантами загинув захисник із Волині

У війні з Росією загинув волинянинПро це повідомила директорка місцевого ліцеюВідомо, що чоловік жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.«Він боронив країну та її громадян. Бився за свободу та територіальну цілісність нашої держави! Він Герой,який віддав своє життя за кожного із нас.Це велика втрата для рідних, для всіх нас, хто пам'ятає його завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі», - йдеться у дописі.