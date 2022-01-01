7 квітня на Волині: гортаючи календар

7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоров’я, а віряни святкують Благовіщення святої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, адже саме у цей день Марія отримала звістку про те, що народить Ісуса. У народі кажуть, що яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;

Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.

Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич (на фото) та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук. Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

У середу, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: календар, 7 квітня, Благовіщення
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