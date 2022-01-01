Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі цілі





6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.



Зокрема, за 6 квітня збили крилату ракету, безпілотний літальний апарат та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.



Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні Сили ЗС України продовжують знищувати ворога у повітрі.6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.Зокрема, за 6 квітня збили крилату ракету, безпілотний літальний апарат та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

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