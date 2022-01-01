Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі цілі
Сьогодні, 01:01
Повітряні Сили ЗС України продовжують знищувати ворога у повітрі.
6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.
Зокрема, за 6 квітня збили крилату ракету, безпілотний літальний апарат та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
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6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.
Зокрема, за 6 квітня збили крилату ракету, безпілотний літальний апарат та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
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