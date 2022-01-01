Знайшли лучанина, який понад два роки був у розшуку
Сьогодні, 00:30
Судимий уже за злочини проти власності житель Луцька 18 вересня 2020 року проник у квартиру в будинку на вулиці Рівненській у Луцьку та викрав там гроші і ювелірні прикраси на суму понад 110 тисяч гривень.
За цим заняттям зловмисника застала господиня помешкання, проте він відштовхнув її та утік.
У жовтні 2020 року чоловіку оголосили про підозру у вчиненні цього злочину.
Відтоді він переховувався і був оголошений в розшук.
І ось 02 квітня 2022 року правоохоронці затримали підозрюваного та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Зауважимо, що за грабіж, вчинений із проникненням у житло, санкцією ч.3 ст. 186 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
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За цим заняттям зловмисника застала господиня помешкання, проте він відштовхнув її та утік.
У жовтні 2020 року чоловіку оголосили про підозру у вчиненні цього злочину.
Відтоді він переховувався і був оголошений в розшук.
І ось 02 квітня 2022 року правоохоронці затримали підозрюваного та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Зауважимо, що за грабіж, вчинений із проникненням у житло, санкцією ч.3 ст. 186 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
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