Зеленський закликає керівників громад у безпечних регіонах повертати людей додому

Президент Українипросить керівників всіх громад, де немає бойових дій, намагатися повернути місцевих жителів з інших регіонів та з-за кордону додому. Глава держави закликає відновлювати економічну діяльність у безпечних регіонах.Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці доби 6 квітня.Президент наголосив: зараз важливо, щоб люди поверталися й працювали, щоб економічні процеси перезапускалися, щоб нормальне життя відновлювалося настільки, наскільки це дозволяє безпека.«Економіка — це також фронт, на якому ми боремось за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Тому потрібно шукати шляхи, щоб адаптуватися до наявних обставин... Економіка, що працює, — це так саме важливо, як і наша хоробра міцна армія», — сказав Зеленський.