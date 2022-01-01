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Зеленський закликає керівників громад у безпечних регіонах повертати людей додому

Зеленський закликає керівників громад у безпечних регіонах повертати людей додому
Президент України Володимир Зеленський просить керівників всіх громад, де немає бойових дій, намагатися повернути місцевих жителів з інших регіонів та з-за кордону додому. Глава держави закликає відновлювати економічну діяльність у безпечних регіонах.

Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці доби 6 квітня.

Президент наголосив: зараз важливо, щоб люди поверталися й працювали, щоб економічні процеси перезапускалися, щоб нормальне життя відновлювалося настільки, наскільки це дозволяє безпека.

«Економіка — це також фронт, на якому ми боремось за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Тому потрібно шукати шляхи, щоб адаптуватися до наявних обставин... Економіка, що працює, — це так саме важливо, як і наша хоробра міцна армія», — сказав Зеленський.


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Теги: Володимир Зеленський, відеозвернення, повернення, біженці
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