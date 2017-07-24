Два найзаможніші російські олігархи вперше потрапили у санкційний список
Сьогодні, 02:02
Володимир Потанін і Леонід Міхельсон (на фото), два найзаможніших росіянина, вперше потрапили у санкційний список у Канаді.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на сайт уряду, передає Економічна Правда.
Британія також у середу додала Міхельсона, другого за статками росіянина. Дотепер вони не перебували у жодному санкційному списку західних країн. Окремі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях.
Потанін зі статками у 27,1 млрд доларів є найзаможнішою людина РФ. Він – президент корпорації Норільськ Нікель, яка відповідає за 40% світових поставок паладіуму та 10% обробленого нікелю. Також він володіє часткою у російській компанії Петровакс Фарм.
Міхельсон займає друге місце у Росії за статками з позначкою у 24,7 млрд доларів. Мільярдер є СЕО та акціонером Новатек – найбільшої приватної газової компанії РФ.
Канада додала двох мільярдерів до свого санкційного списку разом із Віктором Вексельбергом, Кіріллом Шамаловим, Дмітрієм Пумпянським і Вадімом Мошковичем.
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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на сайт уряду, передає Економічна Правда.
Британія також у середу додала Міхельсона, другого за статками росіянина. Дотепер вони не перебували у жодному санкційному списку західних країн. Окремі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях.
Потанін зі статками у 27,1 млрд доларів є найзаможнішою людина РФ. Він – президент корпорації Норільськ Нікель, яка відповідає за 40% світових поставок паладіуму та 10% обробленого нікелю. Також він володіє часткою у російській компанії Петровакс Фарм.
Міхельсон займає друге місце у Росії за статками з позначкою у 24,7 млрд доларів. Мільярдер є СЕО та акціонером Новатек – найбільшої приватної газової компанії РФ.
Канада додала двох мільярдерів до свого санкційного списку разом із Віктором Вексельбергом, Кіріллом Шамаловим, Дмітрієм Пумпянським і Вадімом Мошковичем.
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