В Енергодарі російські окупанти створюють псевдооргани влади

В Енергодарі російські окупанти створюють псевдооргани влади
Російські загарбники почали створювати фейкові "органи влади" в Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Телеграмі.

Зазначають, що 34 члени так званої "громадської ради самоорганізації" обрали "головою адміністрації" Енергодара головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ.

Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади.

"Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", – наголосили в "Енергоатомі".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Енергодар, ОПЗЖ, колаборанти, Андрій Шевчик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, – Міноборони
Сьогодні, 05:30
В Енергодарі російські окупанти створюють псевдооргани влади
Сьогодні, 04:44
Два найзаможніші російські олігархи вперше потрапили у санкційний список
Сьогодні, 02:02
Зеленський закликає керівників громад у безпечних регіонах повертати людей додому
Сьогодні, 01:28
Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі цілі
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
Зі складу фракції ОПЗЖ вийшли 5 нардепів Зі складу фракції ОПЗЖ вийшли 5 нардепів
24 березень, 16:38
Окупанти замінували узбережжя водосховища поблизу Запорізької АЕС Окупанти замінували узбережжя водосховища поблизу Запорізької АЕС
10 березень, 17:20
Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА
05 березень, 19:11
«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи», – Зеленський «Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи», – Зеленський
04 березень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, – Міноборони
Сьогодні, 05:30
 0
В Енергодарі російські окупанти створюють псевдооргани влади
Сьогодні, 04:44
 0
Два найзаможніші російські олігархи вперше потрапили у санкційний список
Сьогодні, 02:02
 0
Зеленський закликає керівників громад у безпечних регіонах повертати людей додому
Сьогодні, 01:28
 0
Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі цілі
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8