В Енергодарі російські окупанти створюють псевдооргани влади

Російські загарбники почали створювати фейкові "органи влади" в Енергодарі Запорізької області.Про це повідомляє "Енергоатом" у Телеграмі.Зазначають, що 34 члени так званої "громадської ради самоорганізації" обрали "головою адміністрації" Енергодара головного колаборанта— депутата міськради від ОПЗЖ.Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади."Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", – наголосили в "Енергоатомі".