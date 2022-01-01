В Енергодарі російські окупанти створюють псевдооргани влади
Сьогодні, 04:44
Російські загарбники почали створювати фейкові "органи влади" в Енергодарі Запорізької області.
Про це повідомляє "Енергоатом" у Телеграмі.
Зазначають, що 34 члени так званої "громадської ради самоорганізації" обрали "головою адміністрації" Енергодара головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ.
Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади.
"Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", – наголосили в "Енергоатомі".
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Про це повідомляє "Енергоатом" у Телеграмі.
Зазначають, що 34 члени так званої "громадської ради самоорганізації" обрали "головою адміністрації" Енергодара головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ.
Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади.
"Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів", – наголосили в "Енергоатомі".
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