На Сумщині ЗСУ знищили окупантів, які намагалися вивезти награбоване майно

На Сумщині ЗСУ знищили окупантів, які намагалися вивезти награбоване майно
У Дептівці, що на Сумщині, Збройні сили України знищили 5 окупантів, ще 3 взяли у полон поблизу перекинутого «Уралу», набитого награбованим майном українців.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Фейсбуці, передає "Громадське".

«Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським?» — йдеться в дописі.

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Теги: Втрати ворога, награбоване майно, Сумщина, Венедіктова
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