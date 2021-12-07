У Луцьку вперше виконали трансплантацію нирки

У Луцьку вперше виконали трансплантацію нирки
У «Медичному об‘єднанні Луцької міської територіальної громади» вперше виконали трансплантацію нирки. Молодому пацієнту пересадили нирку від матері. Операція пройшла успішно. Пересаджена нирка функціонує добре, обидва пацієнти готуються до виписки.

Про це інформують на сторінці закладу у Фейсбуці.

"З 2016 року, в рамках грантової допомоги міжнародного товариства нефрологів Sister Renal Center Program, нашою лікарнею реалізується проект покращення медичної допомоги хворим з хронічними захворюваннями нирок. Мета програми: вийти на світовий рівень лікування таких хворих", - йдеться в дописі.

Також зауважують, що відділення екстракорпоральних методів детоксикаціі гострих отруєнь та діалізу медичного закладу є одним з найкращих центрів діалізу в Україні. Протягом року на хронічному гемодіалізі перебувало до 200 пацієнтів з нирковою недостатністю. За якістю гемодіалізу центр повністю відповідає світовим стандартам. Проте визнаним методом лікування термінальної ниркової недостатності є пересадка нирки.

"В рамках виконання заходів проекту наші спеціалісти отримали теоретичну та практичну підготовку: неодноразово проходили стажування у клініках Литовського університету наук здоров’я (м. Каунас), брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях, де спілкувалися з колегами з Бельгії, Франції, Німеччини та інших країн", - зазначають у медзакладі.

Під час перебування на стажуванні, лікарі брали участь в операціях з трансплантації нирок, отримували необхідні практичні навички:

"Також, під час реалізації проекту ми виконали усі необхідні умови для проведення трансплантаціі: підготували відповідних спеціалістів, відпрацювали механізми підбору пар донорів та реципієнтів, забезпечили виконання необхідних лабораторних досліджень, тощо".

У Луцьку вперше виконали трансплантацію нирки



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Теги: Луцьк, трансплантація
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