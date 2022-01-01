На Сумщині 60-річний чоловік «працював» на ворога
Сьогодні, 07:40
У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані та передавав їх російським військовим.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Телеграмі.
"…у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим РФ. Чоловіка тримають під вартою", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Телеграмі.
"…у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим РФ. Чоловіка тримають під вартою", - йдеться в повідомленні.
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