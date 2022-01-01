На Сумщині 60-річний чоловік «працював» на ворога

На Сумщині 60-річний чоловік «працював» на ворога
У Сумах затримали чоловіка, який збирав дані та передавав їх російським військовим.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Телеграмі.

"…у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим РФ. Чоловіка тримають під вартою", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Окупанти, диверсант, Суми
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