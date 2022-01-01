Оприлюднили графік евакуаційних поїздів на 7 квітня
Сьогодні, 08:25
Сьогодні, 7 квітня, Укрзалізниця здійснить ряд евакуаційний рейсів: міжнародних та всередині України.
Про це інформуює пресслужба відомства.
Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня:
Краматорськ:
10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ:
12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки
13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Інші:
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
17:00 – 7731 П'ятихатки – Львів
19:00 – 7733 П'ятихатки – Львів
20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Графік міжнародних евакуаційних рейсів на 7 квітня
Польща:
07:10 – 35/36 Львів – Пшемишль*
08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемишль*
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 – 35/36 Одеса – Пшемишль*
19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачево – Будапешт
16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*
* квитки у продажу
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Про це інформуює пресслужба відомства.
Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня:
Краматорськ:
10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ:
12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки
13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Інші:
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
17:00 – 7731 П'ятихатки – Львів
19:00 – 7733 П'ятихатки – Львів
20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Графік міжнародних евакуаційних рейсів на 7 квітня
Польща:
07:10 – 35/36 Львів – Пшемишль*
08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемишль*
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 – 35/36 Одеса – Пшемишль*
19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
12:30 №33 Мукачево – Будапешт
16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*
* квитки у продажу
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