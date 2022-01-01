Оприлюднили графік евакуаційних поїздів на 7 квітня





Про це інформуює пресслужба відомства.



Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня:



Краматорськ:



10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів

18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів



Покровськ:



12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки

13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці

14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп



Інші:



14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

17:00 – 7731 П'ятихатки – Львів

19:00 – 7733 П'ятихатки – Львів

20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро



Графік міжнародних евакуаційних рейсів на 7 квітня



Польща:



07:10 – 35/36 Львів – Пшемишль*

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемишль*

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)



17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 – 35/36 Одеса – Пшемишль*

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу



Словаччина:



11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)



Угорщина:



Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

* квитки у продажу



Чехія:



Квитки відсутні



Румунія:



23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)



Австрія:



14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

* квитки у продажу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 квітня, Укрзалізниця здійснить ряд евакуаційний рейсів: міжнародних та всередині України.Про це інформуює пресслужба відомства.Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня:10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова17:00 – 7731 П'ятихатки – Львів19:00 – 7733 П'ятихатки – Львів20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг23:30 – 234/233 Чоп – ДніпроГрафік міжнародних евакуаційних рейсів на 7 квітня07:10 – 35/36 Львів – Пшемишль*08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемишль*10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)18:22 – 35/36 Одеса – Пшемишль*19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм** квитки у продажу11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*12:30 №33 Мукачево – Будапешт16:30 №32521 Мукачево – Будапешт* квитки у продажуКвитки відсутні23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень** квитки у продажу

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