Сьогодні православні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці





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Варто зазначити, що Благовіщення Пресвятої Богородиці - велике церковне свято, а тому лише одним днем його святкування не обмежується. Також існує день передсвята та день посвятства. 2022 року це середа та п'ятниця. 8 квітня також святкують ще одне важливе церковне свято - Собор архангела Гавриїла.



Передсвято та посвятство скасовуються лише в тому випадку, якщо ці дні припадають на Страсну чи Світлу седмицю.



Католики також святкують свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. В них воно припадає на 25 березня.



Традиції Благовіщення



Традиційно на Благовіщення Пресвятої Богородиці відвідують храм. Священники цього дня правлять службу в одежах блакитного кольору та розповідають про сенс Благовіщення простими словами. Благовіщення Пресвятої Богородиці вшановує подію, коли архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про її непорочне зачаття та сина, який стане тим, хто врятує весь світ.



В церкві також освячують зерно та насіння, яке пізніше будуть використовувати для вирощення нового урожаю. Хоча все ще триває Великий піст, але саме на Благовіщення Пресвятої Богородиці дозволено споживати рибні страви.



На це свято заборонено займатися будь-якими побутовими справами - змахувати пил, прати, мити підлогу, гладити речі. Тобто потрібно робити все, щоб піклуватися насамперед про свою душу. Зазвичай в оселі прибирають напередодні. Також намагаються заздалегідь приготувати їжу (якщо це можливо). На Благовіщення Пресвятої Богородиці допомагають одне одному, пригощають смаколиками та проводять час всією родиною.



Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці



"Славлю Твою благодать, Володарка, молю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянками гріхопадінь, благаннями Твоїх полегши долю людську, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною вночі, рятуючи мене від злих ворогів. Дала життя Бога, душу мою оживи, загублене пристрастями. Пресвята Діво, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, свою душу від скверни очищаю. Стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи; Йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дата святкування Благовіщення Пресвятої Богородиці не прив'язана до Великодня, яке, як відомо, кожного року змінюється. А тому 2022 року, як і минулого та наступного, це велике православне свято припадає на 7 квітня.Про це пише ТСН. Варто зазначити, що Благовіщення Пресвятої Богородиці - велике церковне свято, а тому лише одним днем його святкування не обмежується. Також існує день передсвята та день посвятства. 2022 року це середа та п'ятниця. 8 квітня також святкують ще одне важливе церковне свято - Собор архангела Гавриїла.Передсвято та посвятство скасовуються лише в тому випадку, якщо ці дні припадають на Страсну чи Світлу седмицю.Католики також святкують свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. В них воно припадає на 25 березня.Традиційно на Благовіщення Пресвятої Богородиці відвідують храм. Священники цього дня правлять службу в одежах блакитного кольору та розповідають про сенс Благовіщення простими словами. Благовіщення Пресвятої Богородиці вшановує подію, коли архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про її непорочне зачаття та сина, який стане тим, хто врятує весь світ.В церкві також освячують зерно та насіння, яке пізніше будуть використовувати для вирощення нового урожаю. Хоча все ще триває Великий піст, але саме на Благовіщення Пресвятої Богородиці дозволено споживати рибні страви.На це свято заборонено займатися будь-якими побутовими справами - змахувати пил, прати, мити підлогу, гладити речі. Тобто потрібно робити все, щоб піклуватися насамперед про свою душу. Зазвичай в оселі прибирають напередодні. Також намагаються заздалегідь приготувати їжу (якщо це можливо). На Благовіщення Пресвятої Богородиці допомагають одне одному, пригощають смаколиками та проводять час всією родиною."Славлю Твою благодать, Володарка, молю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянками гріхопадінь, благаннями Твоїх полегши долю людську, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною вночі, рятуючи мене від злих ворогів. Дала життя Бога, душу мою оживи, загублене пристрастями. Пресвята Діво, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, свою душу від скверни очищаю. Стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи; Йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

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