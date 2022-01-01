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У війні з Росією загинуло 1 563 мирних жителі

У війні з Росією загинуло 1 563 мирних жителі
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 1 563 мирні мешканці нашої країни.

Про це свідчать підрахунки ООН, пише 24 канал.

Якщо говорити про загальну кількість постраждалих внаслідок війни, то мовиться про 3 776 цивільних жертв агресії Росії проти України.

З них, зазначають у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 1 563 загиблі та 2 213 поранені.

Серед загиблих: 379 чоловіків, 237 жінок, 24 дівчинки та 43 хлопчики, а також 63 дитини та 817 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

У звіті ООН йдеться про те, що більшість жертв загинули від вибухової зброї з широким радіусом дії. Мовиться зокрема і про обстріли з тяжкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетні і авіаудари.

Фахівці з ООН підкреслюють, що реальні цифри значно вищі. Пов'язане це з тим, що підрахувати точну кількість жертв у районах, де ведуться активні бойові дії, просто неможливо.

Тож поки що у звіті не враховуються цифри з Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область), а також Бородянки (Київська область).


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Теги: Росія, війна, Україна, загиблі
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