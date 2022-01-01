У Польщі організували благодійний концерт та передали гуманітарну допомогу Волині

У Польщі організували благодійний концерт та передали гуманітарну допомогу Волині
Красноставський повіт Республіки Польща підтримує українців у нелегкій боротьбі із російськими окупантами.

Про це інформують на сайті Луцької райради.

Нещодавно голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, народний депутат Вячеслав Рубльов та депутат Волиньради Юрій Ройко зустрічали гуманітарний вантаж із Польщі, який особисто супроводжував староста Красноставського повіту Анджей Леньчук.

На продовження співпраці поляки запропонували провести благодійний концерт, а на виручені кошти придбати необхідну гуманітарну допомогу для військових та вимушено переселених українців.

Так, днями у Красноставі, у костелі Різдва Богородиці відбувся благодійний концерт «Солідарні з Україною».

«На концерті виступали польськи виконавці Роберт Грудзень, Тріо Бетховена та волинська співачка Галина Конах. Напередодні концерту поляків частували українським борщем, який зварили наші господині, а усім, хто прийшов на імпрезу, вручали блакитно-жовті віночки-обереги. Кошти, зібрані на концерті, будуть використані для придбання продуктів харчування та медикаментів, які надійдуть гуманітарною допомогою до Луцької районної ради, а звідти – військовим та цивільному населенню», - розповіла депутатка Волиньради Оксана Філіпчук.

Під час виступу волинська співачка Галина Конах щиро подякувала полякам за колосальну підтримку українців.

«У той час, коли один сусід відкрив по нас вогонь, інший сусід – відкрив своє серце. Я хочу вам сказати велике спасибі, польський народе. Ви показали приклад неабиякої людяності», - зауважила виконавиця.


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Теги: Польща, благодійний концерт, Волинь
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