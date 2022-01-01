У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника

У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника
Вчора, 6 квітня, під час патрулювання на одній із вулиць міста Луцька поліцейські виявили підозрілих осіб.

Про це інформують на фейсбук-сторінці патрульних.

До них застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої в 31-річного чоловіка виявили пакетики із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

А пізніше, під час патрулювання, охоронці порядку зупинили автомобіль Renault.

У 21-річного керманича, який цього ж дня відзначав свій день народження, виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Огляд на місці події показав результат у 1,93 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

На порушника склали адмінматеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автомобіль помістили на спецмайданчик.
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника

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Теги: Луцьк, наркотики, алкоголь, водій, патрульні, порушники
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