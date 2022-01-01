У волинському місті два дні не буде теплопостачання
Сьогодні, 10:10
У Ковелі два дні не буде теплопостачання.
Про це сьогодні повідомила адміністрація ПТМ «Ковельтепло».
У зв’язку з підвищенням зовнішньої температури повітря підприємство теплових мереж «Ковельтепло» призупиняє подачу тепла усім споживачам міста Ковеля з 08:00 год. 7 квітня до 20:00 завтра, 8 квітня.
Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 7 квітня, припиняють опалювальний сезон.
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Про це сьогодні повідомила адміністрація ПТМ «Ковельтепло».
У зв’язку з підвищенням зовнішньої температури повітря підприємство теплових мереж «Ковельтепло» призупиняє подачу тепла усім споживачам міста Ковеля з 08:00 год. 7 квітня до 20:00 завтра, 8 квітня.
Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 7 квітня, припиняють опалювальний сезон.
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