Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні

Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні
За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: війна, окупанти, Росія, бойові втрати
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