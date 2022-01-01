Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні





Про це свідчать



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 18900 осіб,

- танків ‒ 698 од,

- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

- артилерійських систем – 332 од,

- РСЗВ - 108 од,

- засоби ППО - 55 од,

- літаків – 150 од,

- гелікоптерів – 135 од,

- автомобільної техніки - 1358 од,

- кораблі /катери - 7 од,

- цистерн з ПММ - 76,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.

- спеціальна техніка - 25.

- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 18900 осіб,- танків ‒ 698 од,- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,- артилерійських систем – 332 од,- РСЗВ - 108 од,- засоби ППО - 55 од,- літаків – 150 од,- гелікоптерів – 135 од,- автомобільної техніки - 1358 од,- кораблі /катери - 7 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.- спеціальна техніка - 25.- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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