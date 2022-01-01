Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні
Сьогодні, 10:40
За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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