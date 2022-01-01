Окупанти примусово вивезли з Маріуполя пацієнтів та персонал лікарні в ОРДЛО
Сьогодні, 11:18
Російські окупанти продовжують депортувати в Росію та "ДНР" жителів блокадного Маріуполя. Військові примусово вивезли медичний персонал та пацієнтів міської лікарні №4.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що до медичного закладу зайшли невідомі озброєні бойовики. Вони змусили медиків та пацієнтів сісти до транспорту окупантів.
"Що буде далі з людьми - невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії", - йдеться у повідомленні.
За словами мера Вадима Бойченка, окупанти вже вивезли з Маріуполя щонайменше 40 тисяч жителів. Наразі місцева влада намагається створити єдину базу депортованих та механізм для повернення їх в Україну.
"Наша мета - створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної воєнної адміністрації", - заявив Бойченко.
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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що до медичного закладу зайшли невідомі озброєні бойовики. Вони змусили медиків та пацієнтів сісти до транспорту окупантів.
"Що буде далі з людьми - невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії", - йдеться у повідомленні.
За словами мера Вадима Бойченка, окупанти вже вивезли з Маріуполя щонайменше 40 тисяч жителів. Наразі місцева влада намагається створити єдину базу депортованих та механізм для повернення їх в Україну.
"Наша мета - створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної воєнної адміністрації", - заявив Бойченко.
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