У Бучі знаходять місця масових поховань

У Бучі знаходять місця масових поховань
Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук розповів про масові поховання в місті, виявлені після скоєних там звірств російськими окупантами.

Як передає УНІАН, про ці страшні епізоди він поділився в інтерв’ю DW.

Зі слів Федорука, станом на вчорашній вечір було 320 загиблих цивільних, число виявлених тіл зростає з кожним днем.

«Тому, що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопували тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла», – заявив Мер Бучі.

Він додав, що практично у 90 відсотків загиблих – це кульові ураження, а не осколкові.

Світ був шокований страшними кадрами масових поховань. Тому у Федорука запитали, скільки таких могил виявлено в Бучі.

«У Бучі виявлено три місця: це територія підприємства «Украгроснаб», де російські окупанти скидали тіла людей із зав’язаними руками, як дрова. А ще – вулиці Вокзальна, Яблунська і дитячий табір «Променистий», де теж знайшли людей із зав’язаними руками і кульовими ураженнями», – розповів мер міста.

Після звільнення Бучі на Київщині почали з’являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів.

Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях Бучі. У деяких пов’язані руки, також є вогнепальні поранення в голову.

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Теги: Буча, поховання, загиблі, війна, російські окупанти
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