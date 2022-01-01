Яким буде тест з української мови на ЗНО-2022
Сьогодні, 11:59
Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Він пройде у комп’ютерному форматі й міститиме 3 предметні блоки: з української мови, математики та історії України.
В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.
А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.
Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.
"Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.
Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО.
Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:
"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";
"Лексикологія. Фразеологія";
"Будова слова. Словотвір";
"Морфологія";
"Синтаксис";
"Стилістика";
"Розвиток мовлення".
"Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.
Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування", – пояснює УЦОЯО.
У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.
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В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.
А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.
Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.
"Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.
Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО.
Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:
"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";
"Лексикологія. Фразеологія";
"Будова слова. Словотвір";
"Морфологія";
"Синтаксис";
"Стилістика";
"Розвиток мовлення".
"Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.
Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування", – пояснює УЦОЯО.
У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.
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