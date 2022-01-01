Яким буде тест з української мови на ЗНО-2022





В Українському центрі оцінювання якості освіти



А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.



Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови.



"Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.



Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО.



Зокрема, у національному мультипредметному тесті будуть завдання з таких тем:



"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";

"Лексикологія. Фразеологія";

"Будова слова. Словотвір";

"Морфологія";

"Синтаксис";

"Стилістика";

"Розвиток мовлення".



"Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.



Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування", – пояснює УЦОЯО.



У блоці з української мови буде 20 завдань, серед яких:



- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;

- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").



У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Він пройде у комп’ютерному форматі й міститиме 3 предметні блоки: з української мови, математики та історії України.В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили , яким буде тест з української мови, і як його будуть оцінювати.А вже наприкінці квітня відомство опублікує демонстраційний варіант мультипредметного тесту.Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати програмі ЗНО з української мови."Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови.Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО."Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";"Лексикологія. Фразеологія";"Будова слова. Словотвір";"Морфологія";"Синтаксис";"Стилістика";"Розвиток мовлення"."Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови.Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування", – пояснює УЦОЯО.- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").У частині з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

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