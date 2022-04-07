Повну заборону ЄС на імпорт російського вугілля відкладуть на місяць, – Reuters
Сьогодні, 12:53
Вступ в дію повної заборони Євросоюзом імпорту російського вугілля планують перенести на середину серпня, тобто на місяць пізніше, ніж пропонували.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформованих співрозмовників.
Відтермінувати вирішили після тиску з боку Німеччини, яка є основним імпортером російського вугілля в ЄС. Представники Європейського Союзу мають схвалити цю заборону сьогодні, 7 квітня.
Відмова від імпорту російського вугілля в ЄС є наріжним каменем пʼятого пакета санкцій проти Росії, який Єврокомісія запропонувала цього тижня у відповідь на звірства росіян у Бучі. За підрахунками Єврокомісії, заборона на вугілля може коштувати Росії втрату 4 мільярдів євро на рік. При цьому вугілля — найдешевша стаття енергетичного імпорту ЄС. А російські нафта і газ, як і раніше, залишаються недоторканими.
П'ятий пакет санкцій, який пропонує Єврокомісія, передбачає вугільне ембарго проти агресора та заборону транзакцій з чотирма російськими банками. А також — морську блокаду із закриттям портів та забороною роботи російських та білоруських перевізників.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформованих співрозмовників.
Відтермінувати вирішили після тиску з боку Німеччини, яка є основним імпортером російського вугілля в ЄС. Представники Європейського Союзу мають схвалити цю заборону сьогодні, 7 квітня.
Відмова від імпорту російського вугілля в ЄС є наріжним каменем пʼятого пакета санкцій проти Росії, який Єврокомісія запропонувала цього тижня у відповідь на звірства росіян у Бучі. За підрахунками Єврокомісії, заборона на вугілля може коштувати Росії втрату 4 мільярдів євро на рік. При цьому вугілля — найдешевша стаття енергетичного імпорту ЄС. А російські нафта і газ, як і раніше, залишаються недоторканими.
П'ятий пакет санкцій, який пропонує Єврокомісія, передбачає вугільне ембарго проти агресора та заборону транзакцій з чотирма російськими банками. А також — морську блокаду із закриттям портів та забороною роботи російських та білоруських перевізників.
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