У Луцьку сталося вбивство

У Луцьку сталося вбивство
Між двома лучанами під час застілля виник конфлікт, в результаті якого один з них наніс опоненту смертельні ножові поранення. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що вночі 6 квітня надійшло повідомлення до поліції про виявлений труп 34-річного мешканця Луцька з наявними ознаками насильницької смерті.

На місці працювали медики та слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що на фоні розпивання спиртних напоїв між двома знайомими виник конфлікт, під час якого один наніс другому близько 4 ножових поранень в шию. Потерпілий від отриманих травм помер на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

50-річного зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.



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Теги: вбивство, ножові поранення, поліція
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