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Мер міста на Харківщині втік до Росії разом із сім'єю

Мер міста на Харківщині втік до Росії разом із сім'єю
7 квітня стало відомо, що балаклійський міський голова Іван Столбовий залишив територію громади та виїхав до РФ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Факти".

"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім’єю залишив це місто і виїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного мешканця населеного пункту", - сказав Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, щодо Столбового є кримінальне провадження, тривають слідчі дії, наслідком яких, на переконання Синєгубова, стане оголошення підозри.

Зауважимо, що російські війська зайшли до Балаклії на початку березня.

26 березня повідомляли, що росіяни схопили заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, тоді припускали, що може бути захопленим також і мер міста Іван Столбовий.

Але вже 28 березня з'явилася інформація про те, що балаклійський міський голова Іван Столбовий неушкоджений і вільно пересувається тимчасово захопленим росіянами містом.

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Теги: Іван Столбовий, Балаклія
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