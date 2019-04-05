Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ
Сьогодні, 15:03
Луцький міськрайонний суд Волинської області стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.
Про це повідомляють на офіційній сторінці суду.
Інформують, що сьогодні, 7 квітня 2022 року, за наслідками судового засідання в межах розгляду кримінального провадження, суд проголосив увалу про зміну обвинуваченому запобіжного заходу та звернення в дохід держави, шляхом перерахування Національному банку України для цілей оборони в рахунок Збройних сил України грошей, внесених як заставу. Саму цієї застави становить 315 300 тисяч гривень.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці суду.
Інформують, що сьогодні, 7 квітня 2022 року, за наслідками судового засідання в межах розгляду кримінального провадження, суд проголосив увалу про зміну обвинуваченому запобіжного заходу та звернення в дохід держави, шляхом перерахування Національному банку України для цілей оборони в рахунок Збройних сил України грошей, внесених як заставу. Саму цієї застави становить 315 300 тисяч гривень.
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