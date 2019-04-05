Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ

Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ
Луцький міськрайонний суд Волинської області стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляють на офіційній сторінці суду.

Інформують, що сьогодні, 7 квітня 2022 року, за наслідками судового засідання в межах розгляду кримінального провадження, суд проголосив увалу про зміну обвинуваченому запобіжного заходу та звернення в дохід держави, шляхом перерахування Національному банку України для цілей оборони в рахунок Збройних сил України грошей, внесених як заставу. Саму цієї застави становить 315 300 тисяч гривень.

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Теги: суд, застава, ЗСУ
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