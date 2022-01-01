У Ковелі – день жалоби у пам’ять про безвинно убитих у місті-побратимі Бучі

Завтра, 8 квітня, у пам’ять про загиблих від військових злочинів мирних жителів Бучі, міста-побратима Ковеля, оголосили день жалоби.Відповідне розпорядження підписав міський голова Ковеля. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Завтра, 8 квітня, о 12-й на Площі Героїв Майдану у Ковелі відслужать громадянську панахиду за всіма, хто безвинно загинув від рук російського агресора.На знак скорботи в місті мають бути приспущені Державні прапори з чорними стрічками."Хвилина мовчання - це найменше, що ми зможемо зробити завтра.Ми оплакуємо безвинно убитих..." - написав Ігор Чайка.