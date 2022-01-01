У Ковелі – день жалоби у пам’ять про безвинно убитих у місті-побратимі Бучі
Сьогодні, 15:31
Завтра, 8 квітня, у пам’ять про загиблих від військових злочинів мирних жителів Бучі, міста-побратима Ковеля, оголосили день жалоби.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ковеля Ігор Чайка. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Завтра, 8 квітня, о 12-й на Площі Героїв Майдану у Ковелі відслужать громадянську панахиду за всіма, хто безвинно загинув від рук російського агресора.
На знак скорботи в місті мають бути приспущені Державні прапори з чорними стрічками.
"Хвилина мовчання - це найменше, що ми зможемо зробити завтра.
Ми оплакуємо безвинно убитих..." - написав Ігор Чайка.
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Відповідне розпорядження підписав міський голова Ковеля Ігор Чайка. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Завтра, 8 квітня, о 12-й на Площі Героїв Майдану у Ковелі відслужать громадянську панахиду за всіма, хто безвинно загинув від рук російського агресора.
На знак скорботи в місті мають бути приспущені Державні прапори з чорними стрічками.
"Хвилина мовчання - це найменше, що ми зможемо зробити завтра.
Ми оплакуємо безвинно убитих..." - написав Ігор Чайка.
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