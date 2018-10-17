Перша пересадка нирки у луцькій лікарні: медик розповів подробиці та чи будуть ще такі операції

Перша пересадка нирки у луцькій лікарні: медик розповів подробиці та чи будуть ще такі операції
У Медичному об’єднанні Луцької міської територіальної громади вперше зробили трансплантацію нирки.

Про подробиці операції розповів лікар-хірург, який працював у команді трансплантологів, Святослав Кропивський. Його розповідь опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Як розповів Святослав Кропивський, реципієнтом став 18-річний Андрій Р., а донором – його 50-річна мама Оксана Р.

Хлопець перебував на діалізі з 18 листопада 2021 року з діагнозом хронічний глумелуронефрит. Хронічна ниркова недостатність IV, термінальна стадія. пролонгована ПГД. Ці патології призвели до необхідністі трансплантації. Обидві операції тривали близько двох годин – забір нирки і сама пересадка.

Святослав Кропивський
Святослав Кропивський


«Підготовка до операції тривала давно. Пара пройшла нелегкий шлях, адже, ризики були надто високими. Дату операціі переносили тричі. Відбувався постійний моніторинг показників та їхня корекція. Лише коли не було жодних мінімальних перешкод та ризиків для реципієнта та донора, було прийняте відповідальне рішення виконати трансплантацію.

Була задіяна бригада з 5-ти хірургів (серед них мої колеги - Артем Комарницький та Олександр Масіков), 2 анастезіологів, 2 операційних сестер, 2 анестезистів, молодших медичних сестер, а також була задіяна велика кількість людей, які взяли на себе підготовку та забезпечення бази, власне, для проведення самої трансплантації. Це бажання, воля та важка праця величезної команди людей, починаючи від адміністрації до молодшого медичного персоналу. Велика вдячність всій команді.

Операція пройшла успішно. Результат на сьогодні влаштовує повністю. Щодо ризиків. Звісно, вони є, адже вони є завжди, попри бажання та важку працю. Персонал робить все можливе для хорошого результату», – розповідає лікар.

На запитання про те, чи може лікарня стати центром трансплантології, Святослав Кропивський відповідає: все залежить від фінансування, адже це – досить затратна галузь медицини.

«Цій парі наш медичний заклад забезпечив фінансування повністю за власні кошти. Разом з тим, лікарня подала заявку, щоб у майбутньому мати можливість забезпечити подібними операціями всіх бажаючих. Сподіваємось на позитивний результат міністерства», – зауважує медик.

За словами лікаря, наразі близько 50 закладів заявили про себе як трансплантологічні центри.

«Але шкода, що їм не вдалось провести трансплантацію. Можливо, це пов’язано з війною. Тому кількість медичних закладів, яка проводить такі операції значно менша. Точних цифр не відомо.

В Україні, крім родинної трансплантації дозволена посмертна. Це коли лікарі констатують смерть мозку, а тоді з дозволу родини роблять пересадку її органів іншій людині. Це питання врегульовано на юридичному рівні, також є підтримка духовенства, адже це – дарунок життя іншим після власної смерті. Один такий донор може врятувати від 5 людей, серед яких також трапляються дітки», – резюмував лікар.


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Теги: нирка, пересадка, Луцьк, Святослав Кропивський, хірург, лікар, медицина
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